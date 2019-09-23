يعقوب: الإخوان الإرهابية تحصل على تمويلات أجنبية منذ تأسيسها

قال رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب، إن جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها وتحصل على تمويلات أجنبية، حيث إن مؤسسها حسن البنا حصل على تمويل من دول أجنبية، وتدعي أنها جماعة إصلاحية ولكنها مجموعة تستهدف السيطرة على الحكم.



وأضاف خبير مكافحة الإرهاب، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان الإرهابية تلجأ لبعض الدول الأجنبية لتساعدها في تنفيذ أجندتها، مشيرًا إلى أن الجماعة لها أذرع فى 72 دولة فى العالم، وبعض الدول صنفتها كجماعة إرهابية.



وأشار إلى أنه يجب مواجهة الخطاب الإرهابي والتصدي للخطاب الإرهابي، ومصادرة أموال تلك الجماعة.