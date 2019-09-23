عبدالرازق حسين رئيسا لتحرير مجلة "المسرح"

استأنفت الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدار مجلة "المسرح" بعد توقف دام أربعة أعوام.

وجاء العدد الأول في الإصدار الجديد بتعاون مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ويرأس التحرير الناقد المسرحي عبد الرازق حسين.

يتضمن العدد متابعة لفعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، وقراءة نقدية لعروض مسارح الدولة المشاركة في المسابقة الأولى كتبتها الدكتورة وفاء كمالو، وكتب الدكتور كمال عبد الرازق دراسة حول مشوار ومؤلفات لينين الرملي، وعن مهرجان التحرير أول مهرجان مسرحي بعد ثورة يوليو 1952 كتب الدكتور سيد علي إسماعيل دراسة وثائقية، وعن المسرح السياسي كتب الناقد جرجس شكري دراسة حول العروض المسرحية التي ناقشت السياسة خلال الفترة التالية لعام 2010 مع الإشارة للمضمون السياسي للعروض المسرحية في السنوات السابقة.

وكتب الدكتور أبو الحسن سلام عن المسرح والإرهاب، وتضمن العدد دراسة للناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا حول النصوص التي كتبها أبو العلا السلاموني وناقشت ظاهرة الإرهاب، وتحقيقا عن مقتنيات الرائد زكي طليمات، أجراه حسن مختار وكتب الدكتور محمد سمير الخطيب دراسة حول تحويل القوة الناعمة للمسرح المصري إلى قوة ذكية، وتناول إبراهيم جاد الله ظاهرة الحكواتي الفلسطيني.

كما تضم المجلة حلقة نقاشية حول ورش تدريب الممثل، وكتب الدكتور عمرو دوارة دراسة مطولة حول خريطة النقد المسرحي في مصر، وعن ما بعد الحداثة في مؤلفات ألفريدة يلنيك الفائزة بجائزة نوبل يترجم لطفي السيد دراسة مهمة، ويقدم الدكتور محمد عبد الهادي قراءة جديدة لنظرية ستانسلافسكي في إعداد الممثل، ويكتب جمال المراغي عن أعمال الألماني كارل ماي، وينشر الدكتور محمود نسيم دراسة حول الظاهرة المسرحية عن سعد الله ونوس.