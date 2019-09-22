ما سر قوة تأثير السوشيال ميديا في الشارع المصري؟ أستاذ إعلام يجيب

كشف الدكتور فادي رمزي، أستاذ الإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية، سر قوة تأثير السوشيال ميديا في الشارع المصري.

وقال "رمزي"، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن تعداد سكان مصر 100 مليون نسمة، منهم 50 مليون يستخدمون الإنترنت، موضحًا أن 40 مليون من مستخدمي الإنترنت في مصر، يستخدمون السوشيال ميديا بشكل يومي.

وواصل أن هذا التعداد الضخم من مستخدمي السوشيال ميديا يصبح من السهل توجيه رسائل لهم أيا كان نوع هذه الرسالة، وذلك بعكس دول آخرى مستخدمي السوشيال ميديا بها أعدادهم قليلة للغاية.