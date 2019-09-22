ياسمين صبري توضح حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

ردت الفنانة ياسمين صبري، على الاتهامات التي وجهت لها مؤخرًا حول خضوعها لعمليات تجميل، ونشرت فيديو لها دون أي مساحيق تجميل.



وكشفت عن سر جمالها، في تعليقها على الفيديو، قائلة: "فقط أشرب الكثير من الماء وتناول السمك وسترى أن المال لا يشتري جسمًا صحيًا.. جربها".



وحصد الفيديو على العديد من تعليقات متابعيها الذين استشهد بعضهم بصور قديمة لها ليؤكد أنها لم تخضع لعمليات تجميل.



يذكر أن ياسمين صبري، شاركت مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، والتي تحمل شعار "السينما الإنسانية".