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الباز يكشف خطة رأس الأفعى أيمن نور لنشر الفوضى في مصر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:13 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خطة رأس الأفعى أيمن نور، لنشر الفوضى في شوراع  مصر، والمكونة من 10 بنود.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن خطة أيمن نور تقوم على المحاور الأتية:-

1- بث شائعات عبر قناة "الشرق" الإخوانية التي يرأسها، وعبر قناة الجزيرة القطرية أيضا، والتي تتضمن الحديث على خلاف الواقع، عن تظاهر المواطنين معتمدًا في ذلك على الفيديوهات التي فبركتها القنوات الإخوانية، لخلق حالة من الفوضى مجددًا داخل الدولة المصرية.

2- ظهر أيمن نور مرات كثيرة خلال الأيام الماضية على القنوات المحرضة، ليردد أن الخلافات على أشدها بين جميع المؤسسات فى مصر، وذلك حتى ينجح في تنفيذ مخططه.

3- تنظيم الإخوان الإرهابى كلف "نور" بتشكيل لجان إلكترونية جديدة تعمل عبر حسابات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعى، تستهدف نشر الأكاذيب والشائعات، مقابل أموال ضخمة.

4- فتح أيمن نور على مدار الشهور الماضية قنوات اتصال مباشرة مع الكثير من الأحزاب السياسية في مصر، وذلك لتشكيل جبهة موحدة مع جماعة الإخوان الإرهابية لمواجهة مؤسسات الدولة المصرية.

5- خلال الأيام الماضية، كثف اتصالاته بأحزاب الحركة المدنية، التي تضم "الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والإصلاح والتنمية"، إضافة لبعض الشخصيات العامة، وحاول إقناع الجميع بضرورة إصدار بيانات رسمية لدعم ما أطلق عليه "ثورة".

7 - تشكيل مجموعات عمل متخصصة للتواصل الدائم مع جميع الشخصيات والحركات والتكتلات الشبابية بجانب القوى السياسية، لجمع الاقتراحات لكتابة وثيقة موحدة يوقع عليها جميع الأطراف.

8- يقوم أيمن نور بتمويل جميع الفيديوهات التى يبثها المقاول محمد علي، ومحاولة تصديره كزعيم سياسي لديه قبول شعبي عبر قنوات الجماعة الإرهابية.

9- يدعم أيمن نور عددًا من الكوادر الإخوانية المعنية بترويج شائعات لتشويه مصر فيما يخص حقوق الإنسان، وذلك بهدف تشكيل تحالف يضم عددًا من المنظمات الحقوقية، بالتنسيق مع المنظمات الموجودة بالخارج، مثل "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بقيادة بهى الدين حسن، ومحمد زارع أحد أعضاء جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، والذى تولى مسئولية التواصل مع شباب الجماعة الإرهابية وغيرهم".

10 - صنع قنوات اتصال دائمة مع أعضاء بالكونجرس الأمريكى، وتقديم ملفات مفبركة تدعى وجود مشكلات حقوقية فى مصر.


ويتواصل أيمن نور مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى لترويج الأكاذيب عن مصر، وتم عقد لقاءين معهم خلال العام الجاري، أحدهما كان فى إسطنبول بحضور قيادات إخوانية، والآخر كان في لبنان.

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