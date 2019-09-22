الباز: كل الطرق مغلقة أمام الإخوان في ظل وجود السيسي بالحكم

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الإخوان يحاولون هز ثقة المصريين في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنهم يعرفون جيدًا أنهم لن يعودوا مرة آخرى إلا بعد الإطاحة به.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن هذا الرجل الذي وقف بجوار المصريين وفوضه المصريون لمحاربة الإرهاب هو الخصم الأول للجماعة الإرهابية، لأنه في وجود السيسي على رأس الدولة كل الطرق مغلقة أمام الإخوان.

وتابع: "الإخوان هذه المرة يركزون على السيسي وابنه وزوجته، لأن السيسي هو رمز لاستقلال القرار المصري".

وشدد "الباز"، على ضرورة الحفاظ على استقرار البلد، والرئيس السيسي الذي حقق هذا الاستقرار بعد سنوات من الفوضى.