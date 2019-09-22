بومبيو يجدد اتهاماته لإيران حول تورطها بهجمات أرامكو

أصر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الأحد، على أن إيران تتحمل مسئولية قاطعة عن الهجمات على منشآت إنتاج النفط السعودية، التي ينسب إليها متمردو الحوثي الذين تدعمهم طهران.



وقال بومبيو في برنامج "ذي ذا نيشن" لشبكة سي بي إس: "الهجمات التي ضربت أحد حقول النفط ومنشأة إنتاج لم يكن من الممكن أن تأتي من الحوثيين - من الجنون أن يؤكد أي شخص أنهم قاموا بذلك"، مؤكدا: "كان هذا عملا حربيا".



وقلل بومبيو، من دور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قائلا: "لا أعرف لماذا لا يستمع أي شخص لوزير الخارجية الإيراني".



وأكد بومبيو أنه والرئيس ترامب "يبحثان عن حل دبلوماسي"، لكنه أضاف: "نحن على استعداد للقيام بالأشياء التي يتعين علينا القيام بها".