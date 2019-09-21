محمد الباز يكشف سبب القبض على المتظاهرين أمس (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن كل من خرجوا بالأمس خرقوا قانون التظاهر، ولهذا تم القبض عليهم، فهم ليسوا معتقلين.

وأضاف خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "فرض هيبة الدولة تكون بفرض هيبة القانون، وتطبيق قانون التظاهر، ومن يريد التظاهر عليه الحصول على تصريح يحدد المكان والوقت، وما دون ذلك دعوات تخريبية تواجه بالقانون، وعلى الناس احترام القانون".

وأردف: "كل من خرجوا خرقوا قانون التظاهر، ويعاقبوا بمقتضى قانون التظاهر، لأن ما فعلوه تحريض من الخارج، واستغلال لغضب الناس، من أجل تخريب البلد".