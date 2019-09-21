طبيب الأهلي: محمود متولي يغيب 4 أسابيع

أكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الأشعة التي أجراها محمود متولي مدافع الفريق أثبتت تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية وحاجته لخوض برنامج علاج طبيعي يستمر لمدة أربعة أسابيع.

وقال طبيب الأهلي المصري في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن عمرو السولية يعاني من كدمة في وجه القدم وسوف يبدأ في أداء تدريبات علاجية بداية من مران الفريق مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

وأضاف أن ياسر إبراهيم يعاني فقط من إجهاد في عضلة السمانة ومشاركته في التدريبات الجماعية تتوقف على استجابة القدم للتأهيل الذي سيخضع له.

وتعرض اللاعبون الثلاثة للإصابة خلال مباراة كأس السوبر والتي فاز بها الأهلي على الزمالك 3 2 أمس الجمعة.