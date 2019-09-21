محمد الباز يكشف: من الذين شاركوا في تظاهرت أمس؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه بالفعل شهدت بعض المحافظات كالقاهرة والسويس والإسكندرية والمنصورة، تظاهرات محدودة لبعض المواطنين، ولكن هؤلاء الأشخاص الذين تحركوا في الشارع يجب أن ضعهم في حجمهم.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الذين نزلوا إلى الشوارع منهم من لعبت الجماعة الإرهابية وإعلامها دورًا كبيرًا جدًا في حشدهم، وكذلك لا يمكن تجاهل أنه على الجانب الآخر: "في ناس تعبانين في البلد"، ويعانون من مشكلات كثيرة ، مثل أهالي الوراق الذين لديهم مشكلة حقيقة مع الدولة، فضلًا عن أن هناك أناس عادية للغاية خرجت بالأمس لتردد هتافات عدائية ضد الرئيس، وهنا يجب أن نطرح تساؤل هام "الناس دي تعمل كده ليه؟".

وتابع أن الجماعة الإرهابية استغلت المقاول الأجير محمد علي للتشكيك في الذمة المالية لجيش، والرئيس، وكبار القيادات في الدولة، موضحًا أن المقاول الأجير بث سمومه لدى المصريين في وقت الدولة تطالبهم فيه بالصبر وتحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ليفاجأ بعدها الشعب، بهذا الأجير يقول لهم: "دول بيسرقوكم"، وروجت له الجماعة الإرهابية وصفحاتها في محاولة لإغضاب المصريين".

واستكمل أنه يجب أن يتم البحث في أسباب غضب هؤلاء الناس ولماذا خرجوا لترديد هذه الهتافات، موضحًا أن هناك من حاول اللعب في مساحة الثقة بين المصريين والدولة.

وتابع أن هذه الموجة ستمر، وتنتهي، لكن ما أخشاه أن تتحول إلى خميرة غضب لدى المصريين، تتحول بعد ذلك إلى حالة عنف ضد كل مؤسسات الدولة.