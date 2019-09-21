تجديد حبس ابنة القرضاوي

قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة القيادي الإخواني يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين علي وآخرين، في اتهامهم بتمويل الإرهاب 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المقيدة برقم 316 لسنة 2016 حصر أمن دولة.



وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد رضا.



ويواجه المتهمان ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة والانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهم بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، وتمويل أنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.