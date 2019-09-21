شاهد.. منى زكي بإطلالة "السندريلا" في مهرجان الجونة



أطلت الفنانة منى زكي، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة تشبه الفنانة الراحلة سعاد حسني، وبالأخص في تسريحة الشعر.



وربط رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بين إطلالة النجمة منى زكي أمس فى مهرجان الجونة، وتسريحة شعر الفنانة الراحلة سعاد حسني في فيلمها "خللي بالك من زوزو"، مما جعل رواد مواقع التواصل يطلقوا صورة مركبة تجمعهم باسم "السندريلا الجديدة".



وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء اليوم الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.