العلماء يحذرون من خطر غير متوقع لقلة النوم

اكتشفت مجموعة علماء من البرتغال، أن قلة النوم تؤثر سلبا في الحالة الصحية وعمل ووظائف الأمعاء، لأنها جميعا ترتبط بنظام النوم واليقظة.



ويفيد موقع EurekAlert بأن العلماء اكتشفوا أن عمل مجموعة خلايا ILC3 المناعية، التي لها تأثير كبير في عمل الجهاز الهضمي، يرتبط بنظام اليقظة والنوم، هذه الخلايا تحارب العدوى ومسؤولة عن سلامة ظهارة الأمعاء وامتصاص الدهون.



وقد قام الباحثون خلال التجربة بتحريف إيقاعات الساعة البيولوجية للجسم، ما نتج عنه انخفاض عدد خلايا ILC3 في الأمعاء.



ذا الانخفاض تسبب بدوره في حدوث التهابات شديدة وانتهاك حاجز الأمعاء وازدياد تراكم الدهون.



ووفقا للعلماء، يحصل هذا بسبب اضطراب هجرة خلايا ILC3 في نسيج الأمعاء.



وعند تغير نظام النوم واليقظة يتوقف إنتاج البروتينات في أغشية الخلايا المناعية، التي توجه خلايا ILC3 إلى أماكن انتشار العدوى الجرثومية وتجديد الظهارة.



ويقول رئيس المجموعة العلمية إنريكي فيغا فرنانديز، "قلة النوم أو تغير روتين الحياة اليومي، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الصحة، ما يسبب أمراضا مرتبطة بمنظومة المناعة، مثل التهاب الأمعاء".



لذلك نلاحظ أن الذين يعملون ليلا أو الذين يتنقلون بين بلدان ذات أحزمة زمنية مختلفة، يعانون غالبا من الوزن الزائد أو التهاب الأمعاء، بحسب الباحثين.