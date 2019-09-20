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المصريون يردون على دعوات الإخوان للتظاهر: "كفاية نعمة الأمان.. ليه عايزين تخربوا البلد؟"

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:03 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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عرضت فضائية dmc مقاطع فيديو ترصد آراء عدد من المصريين في الدعوات الإخوانية المحرضة على التظاهر اليوم ضد الدولة.

وقالت إحدى السيدات، والتي تعمل بائعة خضار: "اللي أقدر أقوله إن في فرق شاسع كبير بين الأوضاع خلال 25 يناير اللي كنا عايشين فيها متبهدلين، وبين الوضع الحالي، أهم حاجة إننا عايشين في أمان دلوقتي".

وأشارت إلى أن كل الأدوات التحريضية على التظاهر سببها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع فرض الأمن والأمان في أرجاء مصر.

وتابعت: "الرئيس بيعمل اللي قدره عليه ربنا، وربنا يوقف له ولاد الحلال".

فيما وجهت سيدة مسنة أخرى رسالة لأُجراء الإخوان، الذين يحرضون على التظاهر قائلة: "الناس اللي بيتكلموا عن الغلابة والمساكين، هم يعرفوا إيه عنهم، ليه عايزين تخربوا في البلد؟، إيه اللي بيحصل ده؟، وعلشان إيه؟".

وتابعت: "إحنا ما صدقنا البلد ماشية كويسة، وبما يرضي الله، تعرفوا إيه عن الناس أنتم".

كما وجهت رسالة للمقاول الأجير محمد علي: "أنت قاعد بره وعمال تتكلم، تعالى مصر وخد حقك اللي أنت عايزه، لكن قاعد بره ومشجعينك على الغلط، ما ينفعش يا ابني، اتق الله".   

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