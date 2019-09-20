"الطاقة الجديدة": أي مستثمر يبيع الكهرباء تحت إشراف الدولة

قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن القطاعات الاستهلاكية مثل المنازل ترتبط بشبكات توزيع، وجميع الشبكات ترتبط بالشبكة الكهربائية الرئيسية، ومن خلالها تأتى الفواتير للمواطنين.



وأضاف "الخياط"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك أكثر من 25 شركة تبيع الكهرباء للقطاع الخاص مباشرة باستخدام الشبكة الكهربائية، لافتًا إلى أن هناك بعض المناطق تبيع الكهرباء بعيدًا عن أسعار الوزارة.



وأشار "الخياط" إلى أن هناك شركات قطاع خاص تبيع الكهرباء للمصانع بأسعار منافسة للحكومة، ومن خلال القانون يستطيع أى مستثمر أن يبيع الكهرباء ولكن بإشراف الدولة.

