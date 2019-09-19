مينا مسعود يشبه عادل إمام بروبن ويليامز

عبر النجم العالمي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، عن سعادته بوجوده في الجونة ومشاركته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثاثلة.



وقال خلال لقائه في قناة one، إن الرحلة سريعة جدًا يوم واحد فقط في القاهرة، مؤكدًا أن المؤسسة الخيرية "EDA" ستقدم جائزة لمهرجان الجونة، وهي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح أسسها مينا مسعود، بمساعدة من زملائه من أعضاء الصناعة والمجتمع المحلي.



وأكد أن سبب إنشائه لهذه المؤسسة هو أنه يوجد ممثلين كثيرين لا يوجد لديهم فرصة، وهوليوود لا تعطي فرصة لكل الناس، وأنها ستأخذ أكثر من سنة حتى تكبر ويتمنى أن تكبر معه.



وشبه خلال لقائه الفنان الكبير عادل إمام، بالنجم روبن ويليامز، قائلًا: "عادل إمام مثل روبن خسرنا روبن ولكن لدينا الزعيم ربنا يديله الصحة".



وعبر عن سعادته بترشحه لمشاركته في فيلم "علاء الدين"، بعد 10 سنوات عمل، ومؤكدًا أنه كان طموحه كبير للتقدم.

