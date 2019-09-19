أشرف زكي: مهرجان الجونة عوضنا عن سنين عجاف

عبر الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، عن سعادته بنجاح مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدًا أنه خلال 3 دورات عمل قفزة كبيرة جدًا.



وأضاف خلال لقائه من حفل افتتاح المهرجان مع فضائية on e: "المهرجان عوضنا عن سنين عجاف عشناها، وكان لا يوجد سوى مهرجان القاهرة السينمائي، واستطاع المهرجان أن يرسل رسالة أمن وآمان لبلدنا العظيمة".



اما الفنانة روجينا، فأكدت أن مهرجان الجونة له معزة خاصة جدًا في قلوبهم، وسعيدة جدًا بالنجاح الذي حققه خلال السنوات الماضية.



يذكر أن المهرجان يشهد حضور كل من الفنانة إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل، كما يحضره يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير.

