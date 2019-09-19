أسما شريف منير بدون مكياج على "انستجرام"

حرصت الفنانة أسما شريف منير على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "أسما" في الصورة بإطلالة رقيقة، حيث بدت بشرتها على طبيعتها دون وضع أي مكياج.، وعلى الصورة قائلة: "بدون ميك أب".



وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة، معبرين عن مدى إعجابهم واندهاشهم ببشرتها النقية التي خلت من الهالات السوداء.

