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بوسي شلبي تضع أبناء الفنانين فى مواقف محرجة بـ"الجونة"

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:10 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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يحرص عدد كبير من الفنانين علي إخفاء أبنائهم وملاحهم عن الجمهور في الصور والظهور في الأماكن العامة، كما يرفض الفنانين أيضًا تصويرهم من قبل الكاميرات، ويعتبر البعض أن تصوير الأطفال هو اعتداء على حريتهم.

ولكن فاجأت الإعلامية بوسي شلبي، الفنانين ووضعتهم وأبنائهم في موقف محرج أثناء توافدهم علي المطار للتوجه إلي مهرجان الجونة في دورته الثالثة، بفتح كاميرا الموبايل والتقاط عدة صور وفيديوهات لهم ولأبنائهم ونشرها على إنستجرام، رغم تأكيد بعضهم على رفض التصوير.

فقامت "بوسي" بفتح كاميرا الموبايل والتقاط فيديو للفنان شريف رمزى، وزوجته الفنانة ريهام أيمن وأبنائهم، وهما في العادة لا يرغبا في ظهور ملامح أطفالهم ويعتبروا الأمر شخصي للغاية، إلا أن بوسي كسرت القاعدة أثناء صعودهم الطائرة.

يشار إلى أن شريف رمزي، دائما ما يخفي وجه أطفاله، عن نشره صور لهم على إنستجرام.

فيما قامت "بوسي" بتصوير فيديو من إحدى صالات ركاب مطار القاهرة، ظهرت فيه الفنانة بسمة، ‏وبجانبها "ناديا" ابنتها الوحيدة، في أول ظهور لها بعد انفصال والديها.

ولكن الفنانة بسمة توجهت للإعلامية، وأبلغتها برفضها تصوير ابنتها، وطلبت منها قائلة:"دي بنتى اللي واقفة، متجبيهاش في الفيديو".

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد عن 80 فيلما‎.‎‏ ‏

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