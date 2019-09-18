يمامة تلازم محمد لطفي وتصلي معه.. فيديو

شارك الفنان محمد لطفي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديو طريف له مع يمامة.وعلق محمد لطفي، على الصورة قائلًا: "النهاردة اليمامة دي دخلت عندي وذي ما انتو شايفين وبتصلي معايا ومش عايزة تسيني هنزلكم فيديو وهي بتصلي معايا".وكان الفنان محمد لطفي، قد تم تكريمه مؤخرًاعن دوره في مسلسل "بركة"، في حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان.من ناحية أخرى، كان فيلم "حملة فرعون"، هو أخر أعمال محمد لطفي، والذي عرض في سباق عيد الفطر الماضي، وهو من بطولة عمرو ‏سعد وروبي ومحمود عبدالمغني وحمدي الميرغني ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، ‏وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج محمد السبكي‏‎.