إيران: الحوثيون هاجموا المنشآت النفطية السعودية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن الحوثيون هاجموا المنشآت النفطية السعودية على سبيل الإنذار.



يأتي هذا في أعقاب الهجوم الكبير الذي استهدف معملين لأرامكو السعودية السبت الماضي، وهما معمل بقيق وخريص، حيث ينتج معمل بقيق ما لا يقل عن 70 مليون برميل من النفط الخام بشكل يومي.

