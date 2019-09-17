الكاتب بشير الديك: عشقت الرواية.. وحلمت بالسينما رغم تخرجي من كلية تجارة

قال الكاتب والسيناريست بشير الديك، إنه قرأ في فترة الدراسة ما لا يمكن حصره من الكتب وأول رواية أعجبته بشدة كانت "أجنبية"، مشيرا إلى أنها كانت للكاتب الكبير تشيخوف وكانت تتحدث عن الثورة البلشيفية وفازت بجائزة نوبل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن أول عمل كتبه في حياته كان عنوانه "زائر المدينة الميتة"، لافتا إلى أنه حوله إلى قصة سينمائية بعد ذلك.

ولفت "الديك"، إلى أنه كان يريد دخول كلية آداب فلسفة، لأنه كان يعشقها، ولكن والده سأله "هل تريد أن تعمل مدرس؟"، فرد عليه بـ"لا"، فأشار عليه بدخول كلية اقتصاد وعلوم سياسية، ولكن مجموعه كان قليل، فدخل كلية التجارة وتخرج عام 1966.

وتابع: "بعد تخرجي تم تعييني في دمياط، ولكن كان حلمي أن أكون كاتب رواية، وأن أعيش في القاهرة، وأن أعمل في المجال السينمائي".