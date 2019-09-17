سقوط 66 تاجر مخدرات وسلاح فى الجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الثلاثاء، حملة أمنية موسعة استهدفت القضاء على حائزى الأسلحة النارية، وضبط تجار المواد المخدرة.



أسفرت الحملة - خلال الـ24 ساعة المنقضية - عن ضبط 50 متهمًا بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهم حشيش، أستروكس، وأقراص مخدرة، وضبط 16 متهمًا، بحوزته أسلحة نارية.



تم تحرير المحضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.