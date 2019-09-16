ضبط محاولة تهريب 2220 عبوة من السجائرالإلكترونية والزيوت الخاصة

ضبطت جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 2220 عبوة من السجائر الإلكترونية والزيوت الخاصة بها قدرت قيمتها بحوالي 300 ألف جنيه.



اشتبه مأمورو الجمرك في راكب مصري قادم من دبي ترانزيت الكويت القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب، لارتباكه وسفره وعودته خلال 24 ساعة، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.



وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة "إكس راي" فوجد أجساما معتمة ومتماثلة فتقرر تفتيش الحقائب وعثر على المضبوطات.



قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 60 لسنة 2019.