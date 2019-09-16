تجديد حبس عاطلين لسرقتهم شقة محاسب بالتجمع الأول

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس عاطلين لاتهامهم بسرقة شقة محاسب في التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات، أن المتهمين "عماد. ح"، و"شوقي. ع"، عاطلين، واعترفا باتفاقهما سويًا على سرقة مبلغ مالي من داخل شقة المجني عليه "هشام. ع" محاسب، واعترفا بسرقة 20 ألف جنيه بأسلوب المفتاح المصطنع.



كانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول، من "هشام. ع" محاسب يفيد بسرقة مبلغ مالي من داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.



وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول، من ضبط المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن ما تبقى من المبلغ المسروق، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.