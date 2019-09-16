وصفته بشهريار.. مواقف عدائية لإعلامية كويتية تجاه أحمد فهمي

انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، حفل زفاف الفنان أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد، والذي أقيم منذ أيام.



وقالت مي العيدان، خلال حلقة برنامجها المذاع عبر فضائية تلفزيون الكويت: "معلومات بأن تكلفة حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، وصلت إلى نحو مليون جنيه مصري، وتستاهل هنا".



وتمنت أن يستقر فهمي، في هذا الزواج بعد زيجاته المتعددة، وألا يكون هناك زوجة رابعة، على حدّ تعبيرها.



وأضافت: "حاسة أحمد فهمي عاطي إحساس لنفسه أنه هو شهريار وأنا اللي دمي خفيف وأنا البنات يحبوني".



ويعد هذا الهجوم ليس الأول من نوعه فسبق وهاجمت أحمد فهمي بعد إعلان خطوبته من هنا الزاهد، قائلة: "هنا خسارة فيه لأنه تزوج مرتين بفترة قياسية ولأنه أكبر منها بسنوات كثيرة"، مؤكدة أنها لو كان لديها قطة لن تسمح لفهمي أن يأخذها حتى نهاية الشارع.



وأضافت أنه تزوج مرتين ولم ينجب وكأنه يقصد الارتباط والانفصال سريعا.