الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء البرنامج النووي الإيراني

أعربت الأمم المتحدة، عن شعورها بالقلق إزاء التوتر المتزايد حول البرنامج النووي الإيراني، داعية الأطراف المعنية إلى حوار مستدام من أجل السلام والاستقرار.



وذكرت الصحف الإخبارية، أن ذلك جاء في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، تلاها نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوري فيدوتوف، حيث أعرب عن ترحيب المنظمة بجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يتعلق بالتحقق من التزامات إيران، في إطار خطة العمل المشترك الشاملة.



وأضاف "فيدوتوف" أن التوتر المتزايد بشأن القضية النووية الإيرانية يثير القلق بشكل كبير، وأن الحوار المستدام يعتبر ضروريًا للسلام والاستقرار في المنطقة.



وبدأت أعمال الدورة الثالثة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، في فرع الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية (فيينا)، وسيناقش ممثلو أكثر من 170 دولة تطور صناعة الطاقة النووية، وقضايا الأمن النووي، وكذا نظام ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية والملفات النووية لكل من إيران وكوريا الشمالية، وستستمر أعمال المؤتمر حتى العشرين من سبتمبر الجاري.