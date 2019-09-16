"إناء للطهارة".. لقاء للشباب بكنيسة العذراء بالسلامية

أقامت إيبارشية دشنا، أمسية روحية للشباب والفتيات والخريجيين، برئاسة الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها، بكنيسة السيدة العذراء بالسلامية.



وأطلقت الأمسية تحت عنوان «إناء للطهارة»، بحضور أسقف الإيبارشية الذى أجاب على أسئلة الشباب، وحاضر في الأمسية القس رافائيل كامل راعى كنيسة مارمرقس بقنا، عن الجنس من منظور مسيحي، بمشاركة الدكتورة لوريس، إحدى الخادمات.



وحضر اللقاء حوالي 300 شاب وفتاة من جميع كنائس الإيبارشية، وأشرف على اللقاء القس صرابامون فوزي راعى عام الشباب بالإيبارشية، وحضر القمص أكسيوس الأنبا بيشوي وكيل المطرانية ومسئول خدمة الشباب الجامعي بدشنا والقس بيجول فام سكرتير الأنبا تكلا أسقف الإيبارشية، وعدد غفير من كهنة الشباب بالإيبارشية.