البابا فرنسيس يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس بطرس

ترأس قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أمس الأحد، صلاة القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس، ووجه كلمة قبل الصلاة توقف فيها عند إنجيل اليوم (لوقا 15، 1 -32).

وقال البابا فرنسيس إن إنجيل اليوم يبدأ بانتقادات وجهها البعض إلى يسوع، إذ رأوه برفقة العشّارين والخطأة، وقالوا بتذمّر "هذا الرجل يستقبلُ الخاطئينَ ويأكلُ معهم" (لوقا 15، 2).



وأضاف أن الله ردّ على الذين انتقدوه راويًا ثلاثة أمثال رائعة، وقال في المَثَل الأول "أيّ امرئ منكم إذا كان له مائةُ خروفٍ فأضاعَ واحدًا منها، لا يتركُ التسعةَ والتسعينَ في البريّة، ويسعى إلى الضال حتى يجدَه؟".



وتابع البابا فرنسيس أن الله لا يستسلم، تهمّه أنتَ تحديدًا، أنتَ الذي لا تعرف بعد جمال محبته، ولم تقبل الله في محور حياتك، ولا تتمكّن من تخطي خطيئتك. وفي المثل الثاني، أنتَ ذاك الدّرهم الصغير الذي يبحث عنه الله بدون توقف: يريد أن يقول لك إنّك ثمين في عينيه.



وأشار البابا فرنسيس في كلمته إلى أن محبة الله اللامتناهية لنا نحن الخطأة، هي جوهر الإنجيل.