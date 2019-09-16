محمد الباز ينضم للجنة الاستشارية​ لـ"مبادرة 1000 كاتب" بإعلام القاهرة





ويعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية​ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، المكونة من 15 شخصية مؤثرة بالمجتمع​ فى اختلاف المجالات، وسوف تعلن اللجنة الإعلامية للمبادرة عن أعضاء اللجنة الاستشارية​ من الشخصيات العامة، سواء إعلامية أو فنية أو سياسية أو دبلوماسية​ خلال المرحلة القادمة.



وسيعقد الاجتماع الأول​ للجنة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ​الإثنين 30 سبتمبر، الساعة​ الثالثة عصرًا، وأعلنت اللجنة فى بيانات صحفية سابقة ​عن وجود كل من ​السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق ورئيس الشئون الخارجية بالبرلمان، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والمهندس​ أحمد حسين، ​رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ومصانع الأهرام جروب الدولية، وسوف تعلن اللجنة​ عن باقي أعضاء اللجنة خلال الأيام القادمة.



وأضاف​ محمود حجاج،​ مؤسس المبادرة، أن ​وجود ​اللجنة الاستشارية ووجود كوكبة من الشخصيات المؤثرة، إضافة كبيرة للشباب، ونجاح تشهده المبادرة بدعمهم الشباب​ والثقافة والقوة الناعمة والسلام العالمي.



وأشارت عضو اللجنة الإعلامية بالمبادرة نهال علام، إلى أن الشباب يحتاج​ إلى هذه النماذج الوطنية المؤثرة ​ لدعم الأفكار الشبابية بكل أشكالها، وأوضحت هدير مجدى، عضو اللجنة الإعلامية، أهمية المشاركة المجتمعية​ وتواصل الشباب مع الأجيال السابقة المؤثرة​ أصحاب الخبرات ونحن نسعى​ دائما إلى ذلك.



وأضافت اللجنة الإعلامية أهم ما تمت مناقشته​ والاتفاق​عليه في بيانات صحفية سابقة لأجندة المرحلة القادمة،​ والتعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة فى مختلف الأنشطة والفعاليات،​ وأوضحت اللجنة بعض الملفات المهمة.



- القوة الناعمة ​والسلام العالمي​ نفذت المبادرة ونعد الآن​ لتنفيذ​ الدورة الثانية من الملتقى​ فى يناير 2020، وجدير بالذكر أن المبادرة نفذت الدورة الأولى للملتقى القوة الناعمة ​للسلام العالمي ودمج الثقافات العربية ​12 يناير 2019 بسفارة اليمن، برعاية سفير جمهورية اليمن لدى مصر، ووزير حقوق الإنسان اليمني، وبمشاركة مشاهير الفن والسياسة.



- تنفيذ نموذج مصغر لمعرض الكتاب الدولي كل ثلاثة أشهر أو 6 أشهر بوجود عدد 30 كاتبًا​ أو 15 كاتبًا،​ وعدد 5 دور نشر​، وعقد حفل توقيع جماعي​ للكتاب​ ​وعدد 5 فنانين​ تشكيليين، وعدد 5 رسامى كاركتير، وعدد 5 مصورين فوتوغراف،​ وعدد 5 أفلام تسجيلية، وتكون فترة المعرض من يومين إلى ثلاثة أيام كحد أقصى​، ويتم افتتاح المعرض بمؤتمر صحفي​ ​ بحضور شخصيات إعلامية وسياسية وفنية وعامة، لدعم المبدعين المشاركين.



​ - ضمانات حقوق الكاتب صياغة​ باسم المبادرة​ للمشاركين بشكل عام​، وذلك لاستخدامه​ عند التعاقد​ مع أى دار نشر​ للحفاظ على حق الكاتب، وكذلك الناشر ووجود كافةل الضمانات القانونية للطرفين.



- مسابقة " ذا فايف مسج" للدراما والسينما والمسرح​ كإحدى ركائز القوة الناعمة، وتكريم الأعمال ذات القيمة​ الفنية والقيم الإنسانية،​ وتتوافر فيها ​رسالة من الرسائل الخمسة الموضوعة بشروط المسابقة​، ونعد ​حاليًا للمؤتمر الأول، ​ وسنصدر لاحقًا​ تفاصيل المؤتمر والأسماء المرشحة للتكريم، وتنفيذ حملة لمواجهة الكيانات الوهمية​ وتستغل الشباب، وسنعلن عن كل التفاصيل خلال المرحلة القادمة.



أصدرت اللجنة الإعلامية لمبادرة "1000 كاتب" بيانًا، اليوم، عن انضمام كل من الإعلامي الكبير الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور" ومقدم برنامج "90 دقيقة"، والإعلامية ​ الكبيرة بوسي شلبي، مقدمة برنامج​ "أحلى النجوم"،​ للجنة الاستشارية، وذلك لدعمهما الشباب​ والثقافة والقوة الناعمة والسلام العالمي، وفقًا لرؤية مصر 2030.