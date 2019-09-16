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سياسي

محمد الباز ينضم للجنة الاستشارية​ لـ"مبادرة 1000 كاتب" بإعلام القاهرة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:29 م
الاعلامي الدكتور
الاعلامي الدكتور محمد الباز
الحسين عبيد
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أصدرت اللجنة الإعلامية لمبادرة "1000 كاتب" بيانًا، اليوم، عن انضمام كل من الإعلامي الكبير الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور" ومقدم برنامج "90 دقيقة"، والإعلامية ​ الكبيرة بوسي شلبي، مقدمة برنامج​ "أحلى النجوم"،​ للجنة الاستشارية، وذلك لدعمهما الشباب​ والثقافة والقوة الناعمة والسلام العالمي، وفقًا لرؤية مصر 2030.

ويعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية​ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، المكونة من 15 شخصية مؤثرة بالمجتمع​ فى اختلاف المجالات، وسوف تعلن اللجنة الإعلامية للمبادرة عن أعضاء اللجنة الاستشارية​ من الشخصيات العامة، سواء إعلامية أو فنية أو سياسية أو دبلوماسية​ خلال المرحلة القادمة.

وسيعقد الاجتماع الأول​ للجنة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ​الإثنين 30 سبتمبر، الساعة​ الثالثة عصرًا، وأعلنت اللجنة فى بيانات صحفية سابقة ​عن وجود كل من ​السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق ورئيس الشئون الخارجية بالبرلمان، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والمهندس​ أحمد حسين، ​رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ومصانع الأهرام جروب الدولية، وسوف تعلن اللجنة​ عن باقي أعضاء اللجنة خلال الأيام القادمة.

وأضاف​ محمود حجاج،​ مؤسس المبادرة، أن ​وجود ​اللجنة الاستشارية ووجود كوكبة من الشخصيات المؤثرة، إضافة كبيرة للشباب، ونجاح تشهده المبادرة بدعمهم الشباب​ والثقافة والقوة الناعمة والسلام العالمي.

وأشارت عضو اللجنة الإعلامية بالمبادرة نهال علام، إلى أن الشباب يحتاج​ إلى هذه النماذج الوطنية المؤثرة ​ لدعم الأفكار الشبابية بكل أشكالها، وأوضحت هدير مجدى، عضو اللجنة الإعلامية، أهمية المشاركة المجتمعية​ وتواصل الشباب مع الأجيال السابقة المؤثرة​ أصحاب الخبرات ونحن نسعى​ دائما إلى ذلك.

وأضافت اللجنة الإعلامية أهم ما تمت مناقشته​ والاتفاق​عليه في بيانات صحفية سابقة لأجندة المرحلة القادمة،​ والتعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة فى مختلف الأنشطة والفعاليات،​ وأوضحت اللجنة بعض الملفات المهمة.

- القوة الناعمة ​والسلام العالمي​ نفذت المبادرة ونعد الآن​ لتنفيذ​ الدورة الثانية من الملتقى​ فى يناير 2020، وجدير بالذكر أن المبادرة نفذت الدورة الأولى للملتقى القوة الناعمة ​للسلام العالمي ودمج الثقافات العربية ​12 يناير 2019 بسفارة اليمن، برعاية سفير جمهورية اليمن لدى مصر، ووزير حقوق الإنسان اليمني، وبمشاركة مشاهير الفن والسياسة.

- تنفيذ نموذج مصغر لمعرض الكتاب الدولي كل ثلاثة أشهر أو 6 أشهر بوجود عدد 30 كاتبًا​ أو 15 كاتبًا،​ وعدد 5 دور نشر​، وعقد حفل توقيع جماعي​ للكتاب​ ​وعدد 5 فنانين​ تشكيليين، وعدد 5 رسامى كاركتير، وعدد 5 مصورين فوتوغراف،​ وعدد 5 أفلام تسجيلية، وتكون فترة المعرض من يومين إلى ثلاثة أيام كحد أقصى​، ويتم افتتاح المعرض بمؤتمر صحفي​ ​ بحضور شخصيات إعلامية وسياسية وفنية وعامة، لدعم المبدعين المشاركين.

​ - ضمانات حقوق الكاتب صياغة​ باسم المبادرة​ للمشاركين بشكل عام​،  وذلك لاستخدامه​ عند التعاقد​ مع أى دار نشر​ للحفاظ على حق الكاتب، وكذلك الناشر ووجود كافةل الضمانات القانونية للطرفين.

- مسابقة " ذا فايف مسج" للدراما والسينما والمسرح​ كإحدى ركائز القوة الناعمة، وتكريم الأعمال ذات القيمة​ الفنية والقيم الإنسانية،​ وتتوافر فيها ​رسالة من الرسائل الخمسة الموضوعة بشروط المسابقة​، ونعد ​حاليًا للمؤتمر الأول، ​ وسنصدر لاحقًا​ تفاصيل المؤتمر والأسماء المرشحة للتكريم، وتنفيذ حملة لمواجهة الكيانات الوهمية​ وتستغل الشباب، وسنعلن عن كل التفاصيل خلال المرحلة القادمة.

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