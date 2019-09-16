بالصور.. نجوم الفن والإعلام يحتفلون بعرض "أبليكيشن"

أقامت مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع برئاسة الدكتورة سميحة المناسترلي، عرض المونودراما الساخرة "أبليكيشن"، وذلك بسينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية بحضور نجوم الفن والإعلام، منهم، الكاتب الكبير فيصل ندى والفنان كمال أبوراية والفنان محمود عبد لغفار والدكتورة سميحة المناسترلي، بجانب عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.



"أبليكيشن" من بطولة الفنان القدير حمدي السيد، والذي أبدع من خلال أداءه بمسرحيات: (بالعربي الفصيح) و(ماما أمريكا)، ومسلسلات: "فارس بلا جواد، ملح الأرض، رجل غنى فقير جدا"، مع النجم محمد صبحي، ومسرحية (الحادثة) حسين فهمي والفنانة عبلة كامل، و"يوميات ونيس"، و"قصاقيص ورق"، وسكة السلامة 2000".



"أبليكيشن" من إخراج المخرج الشاب مصطفى علي، ومع انتهاء العرض أقامت ندوة عن العرض تحدثت خلاله الدكتورة سميحة المناسترلي، وتم تكريم كلا من الكاتب والسناريست الكبير فيصل ندى والفنان القدير محمود عبدالغفار والفنان كمال أبوراية.