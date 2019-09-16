غرفة السياحة: العليا تنهى الضوابط المنظمة لرحلات العمرة

قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن اللجنة العليا للحج والعمرة تعمل حاليًا على الانتهاء من الضوابط المنظمة لرحلات العمرة في ضوء المستجدات الجديدة، مشيرا إلى أنه لن يتم تنفيذ أي رحلات للعمرة خارج إطار بوابة العمرة المصرية.



وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أنه بعد صدور الضوابط سيتم الإعلان عن برامج الشركات العمرة، لافتًا إلى أنه لا يجوز تنظيم رحلات أداء مناسك العمرة، تحت أي مسمى لاصدار التأشيرات، إلا من خلال البوابة وفي المواعيد التي تقرها وزارة السياحة، مشيرا إلى أن مخالفة ذلك يعد مخالفة لقرارات رئيس الوزراء ووزيرة السياحة، والتي تضمنت تنظيم الرحلات حصريًا من خلال البوابة، الأمر الذي يعرض الشركات المخالفة إلى المسائلة القانونية.