"التنمية المحلية" تبحث إحلال وتجديد "التوك توك" الأسبوع الحالى

علمت الدستور، من مصادرها، أن قيادات وزارة التنيمة المحلية، ستجتمع خلال الأسبوع الحالي، مع وزراء الصناعة والتجارة، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، والهيئة العربية للتصنيع، للبدء في إعداد مخطط إحلال وتجديد التوكتوك، خلال الفترة المقبلة.



وأكدت المصادر، أنه من المقرر أن يجتمع قيادات الوزارات المعنية، لبحث آليات تنفيذ مشروع الحكومة بشأن استبدال الميني فان، بالتوك توك، للبدء في تنفيذه على أرض الواقع؛ حرصا على سلامة وأمن المواطنين.



وأوضحت أن اللقاء المرتقب سيحدد الأساسيات التي سيترتب عليها تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة، والذي يقتضي بضرورة تقنين أوضاع سيارات الميني فان، واستبدالها بمركبات التوك توك، لإخضاعها للإدارة العامة للمرور.

