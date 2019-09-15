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محافظات

أهالي كفر الشيخ يشيعون جثمان الشهيد أيمن هراس

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:54 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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شيع الآلاف من أهالي قرية حصة الغنيمي، التابعة لمركز قلين، في محافظة كفر الشيخ، والقرى المجاورة، جثمان الشهيد عريف أيمن ياسر مصباح هراس، شهيد الواجب بالقوات المسلحة، الذي استشهد في حادث إرهابي جنوب العريش بشمال سيناء.

وتم تشييع جثمانه الطاهر بمسقط رأسه بقرية حصة الغنيمي، وسط موكب جنائزي مهيب، وتقدم المشيعين عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ، وأبناء القرية الذين خرجوا بالمئات للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد، فيما انهار أصدقاء وأقارب الشهيد لدى تشييع الجثمان الذي سجي بعلم مصر.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد الشيخ عزت الشرنوبي، بقرية حصة الغنيمي، وشهدت الجنازة العديد من الهتافات "لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله، لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح.. وإحنا هنواصل الكفاح"، وأخرى مناهضة للإرهاب، ومؤيدة للجيش والشرطة.

واتشحت قرية حصة الغنيمي، بالسواد منذ يوم أمس حزنًا على افتقاد البطل شهيد الواجب الوطني، والذي كان يتمتع بالصفات الحميدة والأخلاق الحسنة والطيبة، وكان بارًا بوالديه، حسب تصريحات لبعض أهالي القرية.

وقال محمد غانم، أحد أصدقاء الشهيد، لـ"الدستور"، إن الشهيد عريف أيمن ياسر مصباح هراس، تخرج في شهر يوليو الماضي من معهد ضباط الصف المعلمين، الدفعة 157، وحضر حفل التخرج الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الشهيد كان مثالًا للشهامة والرجولة والإنسانية، كما كان يتمتع بحب واحترام جميع أهالي القرية.

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