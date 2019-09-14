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هند صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية في جلسة تصوير جديدة.. صور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:16 م
هند صبري
هند صبري
سناء إسماعيل
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خضعت الفنانة التونسية هند صبري، لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختارت هند صبري، لإطلالتها في الجلسة إطلالة كلاسيكية جمعت بين اللونين الأبيض والأسود، وذلك لصالح إحدى المجلات الفنية، وحصدت إطلالتها على العديد من تعليقات متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها.

من ناحية أخرى عرض لهند صبري مؤخرًا، فيلم "نورا تحلم"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بكندا، والفيلم من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف، ومن إخراج هند بوجمعة.

يذكر أنه تم اختيار هند صبرى ضمن لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

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