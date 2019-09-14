المخرج تامرالخشاب: مفاجأة عرض الفيديوهات المفبركة بمؤتمر الشباب ليست تمثيلية

قال المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، إنه حاول اليوم توصيل رسالة للناس بإمكانية تصديق الفيديوهات المفبركة بشكل عملي دون أن ينبههم لذلك.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن بعض أساتذة الإعلام خدعوا في الفيديوهات المفبركة التي تم عرضها في المؤتمر وصدقوها بالفعل.

واستكمل أن طلبه لعرض الفيديوهات المفبركة من القائمين على تنظيم المؤتمر الوطني للشباب بشكل مفاجئ، كان مخاطرة منه لأنه كان يتوقع احتمالية إلغاء الجلسة بسبب هذا الأمر، مضيفا أن عنصر المفاجأة بعرض هذه الفيديوهات لم يكن تمثيلية متفق عليها مع منظمي المؤتمر، ولكنه أراد إخراج هذا الأمر بطريقة مفاجئة.