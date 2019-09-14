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بعد أنباء خلافاتهما.. إليسا ونوال الزغبي تجتمعان وتردان للمرة الأولى (صورة)

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:00 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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اجتمعت النجمتان اللبنانتين إليسا، ونوال الزغبي، في عزاء المخرج اللبناني سيمون أسمر، والذي أقيم في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت.

وردت إليسا، على أنباء الخلافات بينهما قائلة: "خففوا شوية جماعة السوشيال ميديا لأننا كشخصين وكبشر ما في مشاكل بينا أبدًا مع بعض، وعندما ترى الشخص تعرف أنه لا يوجد شيء تجاهه تحبه وتسلم عليه بمحبه وهذا ما حدث".

ونعت النجمتان المخرج الراحل، مؤكدين أنه لم يستطع أن يجمعهما وه عائش وجمعهما وهو متوفي.

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