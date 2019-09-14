المعداوي: إزالة تجمعات مياه الأمطار بشوارع وميادين مطروح

دفع اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح، بسيارات شفط مياه الأمطار، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بعد تجمع مياه الأمطار بشوارع المدينة.



وقال إنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستعداد سيارات شفط المياه وفتح شنايش الامطار لضمان سرعة التخلص من اي تجمعات لمياه الأمطار بالميادين.



ووجه " المعداوي " نواب رئيس المدينة ومدير إدارة تحسين البيئة باستعداد كافة المعدات والسيارات بمجلس المدينة تحسبا لزيادة الأمطار بالمدينة وازالتها المياه فورا.



جاء ذلك بعدما شهدت محافظة مطروح صباح اليوم سقوط أمطار متوسطة أدت إلى غرق الشوارع والميادين وإعاقة حركة السير.