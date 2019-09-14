43.61 تريليون دولار إجمالى إصول المؤسسات المالية الصينية

ارتفع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 308.96 تريليون يوان (حوالي 43.61 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية يونيو، وفق ما أظهرت بيانات من البنك المركزي.



ويعكس هذا الرقم زيادة على أساس سنوي بواقع 8.4%، بحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لبنك الشعب الصيني.



وبلغ إجمالي أصول المصارف وشركات الوساطة وشركات التأمين 281.58 تريليون يوان و7.88 تريليون يوان، و19.5 تريليون يوان على الترتيب.



وأوضح البيان، أن ديون المؤسسات المالية بلغت 281.66 تريليون يوان بنهاية الربع الثاني، مرتفعة 8.2 % مقارنة مع العام الماضي.



وشهدت المصارف وشركات الوساطة وشركات التأمين ارتفاع ديونها إلى 258.8 تريليون يوان، و5.66 تريليون يوان، و17.21 تريليون يوان، بزيادة 7.9% و13.4% و9.9 % على الترتيب.