لحظة تكريم نادين نجيم في مهرجان الفضائيات العربية (فيديو)

كرمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بجائزة افضل ممثلة عربية لعام 2019، من قبل مهرجان الفضائيات العربية في دورته العاشرة والمقامة فعالياته في فندق سميراميس إنتركونتيننتال.



وصعدت نادين نجيم، للتكريم على المنصة على نغمات أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل "خمسة ونص"، والتي قدمتها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، في أول تجربة لها للغناء باللهجة اللبنانية.



مسلسل "خمسة ونص"، والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو من بطولتها إلى جانب النجمين السوريين "قصي خولي"، و"معتصم النهار"، وحقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.