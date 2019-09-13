دنيا بطمة بقفطان مغربي في مهرجان الفضائيات العربية (صور)

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة في حفل افتتاح مهرجان الفضائيات العربية بدورته العاشرة.



وأطلت دنيا بطمة خلال الحفل بقفطان مغربي أخضر، وحضر معها للمهرجان زوجها ومدير أعمالها محمد الترك.



ومن المقرر أن تتسلم دنيا بطمة، جائزة أفضل مطربة مغربية لعام 2019.

