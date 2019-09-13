نادين نسيب تتألق بفستان ذهبي بمهرجان الفضائيات العربية (صور)

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في الدورة العاشرة لحفل افتتاح مهرجان الفضائيات العربية.



وأطلت نادين نسيب نجيم على السجادة الحمراء بفستان ذهبي أنيق بدت فيه كالأميرات وخطفت به الأنظار كعادتها.



ومن المقرر أن يتم تكريم نادين نسيب نجيم، بجائزة أفضل ممثلة عربية في 2019.