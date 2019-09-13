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أمير طعيمة يساند مؤمن زكريا في أزمته

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:42 م
سناء إسماعيل
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أعلن الشاعر الغنائي أمير طعيمة، دعمه للاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "توتير".

وقال أمير طعيمة في تغريدته: "إن شاء الله يا مؤمن تعود قريبًا أفضل من الأول، خلي ثقتك في ربنا كبيرة، وإن شاء الله نشوفك في الملعب قريب جدا.. أدعم مؤمن زكريا".

وكان مؤمن زكريا قد تعرض لإصابة على مستوى الجهاز العصبي ستحتاج للعلاج لمدة لن تقل عن 3 أشهر.

وكانت صفحة النادي الأهلي عبر موقع "تويتر"، قد وجهت رسالة خاصة لمؤمن زكريا جاء فيها: "مهما طال غيابك لن نتوقف عن دعمك..ننتظر عودتك بقوة".

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