سفير اليابان: "تيكاد7" حققت نجاحًا كبيرًا.. ونستثمر 20 مليار دولار في إفريقيا.. فيديو

قال السفير الياباني في القاهرة ماساكي نوكي، إن قمة "تيكاد 7" التي عقدت في اليابان مؤخرًا حققت نجاحًا منقطع النظير وشهدت مشاركة 42 من رؤساء الدول والحكومات بشكل فعال في المناقشات.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشاركين في قمة "تيكاد 7" قاموا بإقرار خطة يوكوهاما وخطة بشأن الاقتصاد والمجتمع والأمن والسلام وتغطية القضايا الهامة فيما يتعلق بالبنية التحتية والاستقرار للاقتصاد الكلي وأيضا الموارد البشرية، والأمن والسلام.



وتابع، أن اليابان أعربت عن التزامها تجاه إفريقيا خاصة تجاه ما يتعلق بتشجيع الاستثمار من القطاع الخاص الياباني حيث سيبلغ خلال الأعوام الثلاثة المقبلة 20 مليار دولار من خلال الشراكة في إفريقيا.

