حملة مكبرة لإخلاء عقارات وتشميع "جراجات" مخالفة في دمياط

قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء عماد حمدي، ومتابعة ميدانية وإشراف نواب المدينة، وبالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر، بحملة مكبرة جديدة، استهدفت تنفيذ قرارات إخلاء إداري من السكان والمنقولات؛ وذلك تمهيدًا لتنفيذ القرارات الهندسية الصادرة، بالإزالة حتى سطح الأرض لعدد من القطع الآيلة للسقوط طبقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.



وشملت الحملة تنفيذ قرارات غلق، وتشميع لعدد من الجراجات المخالفة، والتي تُستخدم في غير الغرض المخصص لها، كجراجات للسيارات بالمخالفة للإشتراطات البنائية لمدينة رأس البر، والتراخيص المنصرفة، وتم تنفيذ قرارات إزالة صادرة لتعديات على أملاك الدولة والطريق العام لعدد 2 كافيتريا في منطقة 51 وإعادة فتح الطريق للمارة، وذلك في إطار حملات الوحدة المستمرة؛ للقضاء على كافة المخالفات في المدينة.