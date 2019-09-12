التعليم: إلغاء الكتاب المدرسى للمرحلة الثانوية العام المقبل

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سوف يتم إلغاء الكتاب المدرسي للمرحلة الثانوية، بداية من العام المقبل.



وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنه لم تتم طباعة الكتب للمرحلة الثانوية العام المقبل، لأن الطالب سيكون لديه التابلت الذى يمكنه من الحصول على المحتوي الرقمي من بنك المعرفة.



وأشار شوقي إلى أنه سيتم رفع المنهج الرقمي للصف الثاني الثانوي في آخر أسبوع في سبتمبر.