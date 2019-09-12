الخميس 12 سبتمبر 2019 الموافق 13 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات وملفات

«اعتراف وهمي».. جامعات دولية غير معترف بها في مصر تنصب على الطلاب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سمر مدحت
طباعة
بمجرد أن رأى «عامر محمود» 20 عامًا، إعلان فتح باب التقديم في إحدى الجامعات الخاصة الدولية في إندونسيا، سارع بالتقديم برفقة عدد من أصدقاؤه بعدما حصلوا على مجموع ضعيف في مرحلة الثانوية العامة، وكانت تلك الجامعة بمثابة طوق النجاه لهم.

طريقة التقديم لتلك الجامعة كانت غريبة، بحسب وصف «عامر»، فالمصروفات يتم دفعها عن طريق الحساب الخاص للجامعة في أحد البنوك الدولية، وبالفعل دفع هو وأصدقاؤه نظير السفر والدراسة بها في الفصل الدراسي الواحد 3 آلاف دولار بما يعادل 50 ألف جنيهًا.

ما جعلهم مطمئنين هو تأكيد الجامعة عبر مخاطبات الإيميل الرسمي بينهم أنها مرخصة وليست وهمية، وعقب الدفع فوجئ الشاب ببيان خرج من وزارة التعليم العالي المصرية، تحذر من جامعات دولية مرخصة شهاداتها غير معترف بها في مصر من ضمنهم جامعته.

«عامر» هو واحد ضمن طلاب كثيرون وقعوا في فخ تلك الجامعات الدولية التي تعطي شهادات علمية غير معترف بها في مصر، بمعنى أنه بعد حصول الطالب عليها والعودة إلى بلده تصبح تلك الشهادة مجرد ورقة غير معترف بها من قبل الدولة أو النقابة.

وبالأمس، تقدم النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائب تادرس قلدس، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ضرورة التصدى لمافيا المنح الدراسية بالخارج.

وفي بيان له قال النائب: "هناك عددًا من معدومي الضمير، يسعون وراء شغف الطلاب المصريين، بالدراسة والعمل بالخارج، ويعملون كوسطاء لجامعات وهمية، تمنحهم شهادات غير معترف بها".

وأضاف: "هؤلاء يسعون لإقناع الشباب المصري، بأن تلك الجامعات تجعلهم حاصلين على مستوى تعليمى عالٍ"، مطالبًا بتوعية الطلاب والسؤال عن تلك الجامعات، ومعرفة ما إذا كانت معترفا بها داخل دولتها أم لا قبل الدراسة فيها، وتضييع سنوات عمرهم وإنفاق أموال لا عائد منها.

يوضح "عامر" أن الأمر انتهى على عدم قدرة الطلاب على استرجاع أموالهم من الخارج في تلك الجامعة، والتي لم تنكر أنها غير معترف بها، وأنه عليهم من البداية الاستفسار عن مدى اعتراف دولتهم بها، وانتهى المطاف بهم في إحدى الجامعات الخاصة داخل مصر.

أما «نرمين علي» 25 عامًا، كانت حكايتها أصعب، بعدما أفنت عامين في جامعة غير معترف بها بالجمهورية الكندية، البداية كانت مع رغتبها في الالتحاق بكلية الطب داخل مصر، إلا أن مجموعها في الثانوية العام لم يؤهلها لذلك، فاقترحت عليها إحدى صديقاتها الالتحاق بجامعة خاصة في الخارج.

وبالفعل عقب عملية بحث طويلة وجدت الفتاه غايتها في كلية طب بإحدى الجامعات الكندية، والتي لا تعترف بالمجموع ولكن تقوم على عمل عدة اختبارات علمية للمتقدمين، واختيار أفضلهم وبالفعل اجتازت الفتاه الاختبارات.

أنهت الفتاه دراستها بعد عامين وحصلت على شهادة من تلك الجامعة، وعادت إلى مصر، وعقب أول مقابلة توظيفية في أحد المستشفيات كي تعمل طبيبة، رفضت بسبب تخرجها في جامعة دولية غير معترف بها في مصر.

تقول: "ذهبت إلى نقابة الأطباء لاستوضاح الأمر ووقتها علمت أنها جامعة دولية معروفة على مستوى العام، إلا إنها غير معترف بها في مصر"، مشيرة إلى أنه لم يكن أمامها سوى العودة إلى كندا والعمل بها في مجال الطب حتى يتم الاعتراف بشهادتها.

النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قال إن هناك جامعات وهمية خارج مصر، ولا تخلو دولة من تلك الجامعات مثلما يحدث في مصر، وتزداد الجامعات الوهمية في أوروبا وأوكرانيا ودول روسيا الإتحادية، موضحًا أن المصريين يبحثو وراء كليات القمة، والمنح الدراسية دون التأكد من اعتراف الجامعة في المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف "بركات"، لـ"الدستور" على الطالب الرجوع إلى المجلس الأعلى للجامعات للتأكد من شرعية الجامعة التي سوف يلتحق بها، وعلى الطلاب عدم الانسياق خلف الكيانات الجامعية الوهمية، قائلًا: "حرام لما المصريين يروحوا يدفعوا آلاف الجنيهات في الخارج".

وتابع عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن البرلمان تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة بشأن الشهادات غير المعترف بها في مصر، ومن المفترض أن تتخذ وزارة التعليم العالي أي إجراء اتجاه تلك الكيانات الوهمية، وتقوم بالإعلان عن الجامعات الغير معترف بها.

ماجد الشريف، 22 عامًا، إحدى ضحايا الجامعات الوهمية، الذي اكتشف أنه يدرس بجامعة ليست مسجلة في المجلس الأعلى للجامعات بعد قضاءه عام كامل، موضحًا أن الشركة المعنية بسفره أوضحت له أنه سيدرس في كلية هندسة الطيران جامعة موسكو، واكتشف مؤخرًا، بعد سفره إلى روسيا أنه يدرس في معهد "نوفو موسكو تسك".

وأوضح "الشريف"، أن المعهد في روسيا غير مؤهل لإعطاء مادة علمية، وما هو إلا بيزنس لجمع أموال المصريين، منوهًا أن المنح مجانًا في روسيا، لكن شركات المنح الدراسية تستغل حاجة الطلاب للالتحاق بتلك الجامعات، وتقوم بالنصب عليهم وأخذ 6 آلاف دولار مقابل حصولهم على المنحة وتجهيز أوراق سفرهم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

مصادر: ريال مدريد يعرض 210 ملايين يورو لشراء "صلاح"

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل إقامة حفل أحسن لاعب فى إفريقيا بالغردقة

منذ حوالي 15 ساعة

"سرق أموال والدته.. وشرد أسرة أخيه المتوفي".. شقيق محمد علي يفضحه

منذ حوالي 12 ساعة

بالصور.. تفاصيل خطوبة تامر عاشور وملكة جمال الكون

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

الأكثر قراءة

تعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا خلفًا لنبيل صادق

بعد حفل زفافه.. زوجات أحمد فهمى حتى هنا الزاهد

"سرق أموال والدته.. وشرد أسرة أخيه المتوفي".. شقيق محمد علي يفضحه

رئيس الزمالك عن إقامة السوبر بالسلام: "الأهلي ياخد الجنايني ويلعبوا مع بعض"

أيام زمان

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

الصحة

تعرف على أفضل أنواع مضادات الأكسدة

10 فوائد مذهلة للمشروم

5 علامات مبكرة على خطر الإصابة بالشلل الرعاش

دراسة تكشف أثر المكملات الغذائية على الصحة العقلية

الرئيس نيوز

الحكومة تخطط لتحويل «عين الحياة» لمزار سياحى عالمى

مذكرة تفاهم مصرية بلجيكية بـ16 مليون جنيه لإعادة توظيف قصر البارون

(انفوجراف)... التضخم يواصل الانخفاض للشهر الثالث ويصل لأفضل مستوى له منذ 6 سنوات

بالصور.. نقل النواب تطمئن على الحدود الغربية مع ليبيا

منوعات

الإثيوبيون فى الخرطوم يحتفلون بقدوم عام 2012

العلماء يكتشفون الماء فى كوكب قد يصلح للحياة

المدفع الأوتوماتيكي عيار 57 ملم "قاتل الدرونات"

علماء يرصدون بخار ماء على سطح كوكب "الأرض العملاقة" البعيد

كشكول

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق الشهادات الفنية لعام 2019

وكيل تعليم الفيوم يتابع مدارس شرق الفيوم في ثاني أيام الدراسة

تنسيق دبلوم صناعي 5 سنوات: تعدين السويس 98%.. هندسة القاهرة 93.8%.. وهندسة عين شمس 93.6%

17 ألف طالب زيادة في تنسيق الدبلومات عن العام الماضي

إسلام سياسي

مرصد الأزهر: الهجمات الإرهابية لـ"داعش" تهدد أمن القارة الإفريقية

اتهامات للسويد بالتقصير فى إعادة أطفال عائلات داعش

الجيش اليمنى يعلن مقتل قيادات حوثية فى مواجهات شرق صنعاء

المؤبد لبديع والشاطر والكتاتنى والعريان والبلتاجى فى «التخابر مع حماس»


زيت وسكر

“التنميىة المحلية”: زراعة النخيل قاطرة تنمية للمحافظات

رئيس جهاز “الشروق” يتفقد أعمال التجهيزات والطرق المحيطة بمدرسة النيل الدولية

وزير الزراعة : نحتل المركز الأول عالميا في انتاج الأرز.. واستنباط أصناف عالية الجودة

لاول مرة.. توصيل الكهرباء لمدينة القصير بالبحر الأحمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
حتى لا ينتحر وائل
أحمد بهاء الدين شعبان
حرب "يوم القيامة" (2)
جلال حمام
استجواب صدام حسين
مؤمن المحمدي
الحنة يا الحنة
المزيد

الثقافة

"ثقافة الأقصر" تحتفل برأس السنة الهجرية

"القومي للمسرح" يحتفي بسفير دولة رواندا

"رسالة عن الإسكندرية القديمة" لمحمود باشا الفلكي.. 24 سبتمبر

الوحدة الوطنية فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك