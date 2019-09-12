افتتاح قصر البرنس يوسف كمال أمام الزوار الأجانب والمصريين

أجرى محافظ قنا، جولة تفقدية، لقصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي، وذلك لمتابعة أعمال الترميم الإنشائية والفنية التي تجرى به، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأوضح المحافظ أن القصر يمثل مجموعة معمارية متكاملة تضم مباني متعددة "السلاملك، الحرملك، قاعة الطعام، المطبخ، استراحة، مبنى التفتيش" جميعها ذات طراز معماري متميز، مؤكدا أن أعمال الترميم تجرى على قدم وساق بجميع المباني وبنفس الألوان والطراز المعماري الأصلي لها بهدف الحفاظ على الهوية التاريخية للقصر ومكوناته، مشيرا إلى أنه سيتم تركيب عدد 2 نافورة مياه وزراعة مساحات خضراء بفناء القصر، كما سيتم عمل ممرات مشاة للسماح للزائرين بالتنقل بين مباني القصر المختلفة.



وأضاف محافظ قنا، إنه من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجميل في نهاية شهر سبتمبر الحالي، ومن ثم وضع مقتنيات الأمير يوسف كمال في المناطق الخاصة بها تمهيدا لافتتاحه أمام الزوار من المواطنين المصريين والوافدين الأجانب، لافتا إلى أن القصر سوف يمثل عامل جذب إضافي للسياحة داخل المحافظة لما يتميز به من طراز معماري وقيمة أثرية وتاريخية.