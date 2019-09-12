السبت.. أحمد شاكرعبد اللطيف ضيف "واحد من الناس "

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في سهرة فنية خاصة، التاسعة والنصف مساء السبت المقبل، الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، مدير فرقة المسرح القومى، فى حوار حول المسرح القومي وكيفية عودته إلي ريادته وأعماله الفنية خاصة بعد نجاح مسرحية المتفائل لسامح حسين ورفع لافتة كامل العدد.



وتتناول الحلقة الحديث عن أهدافه تجاه الأعمال التى سيقدمها الفترة المقبلة، والخطط الكبيرة لاستعادة رقى واحترام المسرح القومى الذى يعتبر له قُدسية وقيمة عالية، خاصة أنه وقف عليه الكثير من عظماء الفنانين الذين قدموا باعًا كبيرًا من الفن الراقى.



ويكشف العديد من الأسرار حول مسيرته المهنية واعماله السينمائية والتلفزيونية والمسرحية وأبرز المحطات الفنية في حياته.



يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل علي النهار