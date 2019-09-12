ارتفاع الذهب جنيهين.. وعيار "21" بـ 687 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بقيمة جنيهين، وذلك عقب تراجع في سعر الذهب لمدة يومين علي التوالي.



سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 588 جنيها.



سعر عيار 21 اليوم 687 جنيها للجرام.



سجل عيار 24 سعر 785 جنيها للجرام.



سعر الجنيه الذهب 5496 جنيها.



أوقية الذهب 1494 دولار.



